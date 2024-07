Manomessa la condotta idrica, Butera senz'acqua

A causa della manomissione, ad opera di ignoti, della condotta di adduzione Valcanonica, questa mattina è stata sospesala programmata distribuzione in regime H24 alle utenze del comune di Butera. Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha immediatamente attivato le proprie squadre di intervento tecnico per individuare e risolvere la criticità ed ha altresì segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine.

Caltaqua renderà tempestivamente noto ogni ulteriore utile aggiornamento man mano che sarà disponibile.