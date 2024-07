Barca a vela in avaria soccorsa e trainata a Milazzo dai vigili del fuoco

I Vigili del fuoco della Sezione Navale del Comando di Messina sono intervenuti ieri, poco dopo le ore 22, per soccorrere una imbarcazione a vela in avaria. L'equipaggio del Nucleo Nautico di Milazzo ha immediatamente lasciato l'ormeggio con il gommone adibito al SAR (Search And Rescue), navigando sotto costa con rotta verso capo Rosocolmo. Per tutto il tempo sono rimaste attive le comunicazioni radio con la motovedetta della guardia costiera di Milazzo. Al traverso dell’abitato di Rometta, si è intercettata l’imbarcazione a vela e l’equipaggio VF è salito a bordo, verificando in primis lo stato di salute del comandante del natante, unica persona a bordo che ha messo a conoscenza delle avarie all’apparato radio e al salpa ancora. Di concerto con la CP si è provveduto a mettere in sicurezza il natante e trasportare il comandante della barca a vela presso un campo boe della città milazzese. Le operazioni di soccorso sono terminate poco dopo le ore 01:00.