Coniugi di Scoglitti bruciano rifiuti in azienda agricola

All'interno della loro azienda avevano realizzato due aree per l'illecito smaltimento di rifiuti, stoccando materiali plastici, in vetro e in metallo. Nei guai sono finiti due coniugi a Scoglitti, frazione di Vittoria nel Ragusano. I carabinieri della locale stazione, durante un servizio per la prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale, hanno notato un'alta colonna di fumo nero alzarsi e un forte odore acre nell'aria dovuto alla combustione di materiali plastici. Seguendo l'origine della nube di fumo sono giunti nei pressi di un'azienda agricola di proprietà dei due coniugi. Dagli accertamenti è emerso che marito e moglie avevano realizzato le due aree per lo stoccaggio dei rifiuti che erano ancora in fase di combustione. Dopo aver messo in sicurezza l'area, i carabinieri hanno denunciato i due coniugi per illecita combustione di rifiuti, smaltimento di rifiuti e getto di cose, sequestrando preventivamente un'area estesa per circa 300 metri quadrati.