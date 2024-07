Preso ad Avola con l'hashish ed il 'fumo': il tribunale di Siracusa lo assolve

Un uomo di Avola è stato assolto dal tribunale di Siracusa dall'accusa di spaccio di droga. Si tratta di G.A., 36 anni, difeso dagli avvocati Nino Campisi ed Antonio Cappello.

G.A. era stato bloccato con 974 dosi medie complessive di hashish, nonché sostanza di tipo marijuana, da cui risultavano estraibili 387 dosi singole medie per cui il presunto spacciatore veniva arrestato con l'accusa di detenere ingente quantitativo di sostanza stupefacente da destinare allo spaccio. Il Giudice del tribunale di Siracusa, già all'esito dell'udienza di convalida di arresto tenutasi il 6 maggio 2024 rimetteva in piena libertà G.A..

Ad oggi è invece definitivamente finita con una sentenza di assoluzione la vicenda giudiziaria di G.A., affermando e motivando come la sostanza stupefacente rinvenuta era finalizzata all'uso personale.

Malgrado il rinvenimento del considerevole quantitativo di sostanza stupefacente la tesi difensiva e le dichiarazioni rese dall'imputato delineavano una versione alternativa dei fatti rispetto a quella prospettata nell'imputazione provvisoria. G.A. era stato arrestato dalla Guardia di finanza.