Consigliere segnala al sindaco di Siracusa cattivi odori a Cassibile

Il consigliere comunale di Siracusa, Paolo Romano, di Fdi, ha scritto una lettera al sindaco Francesco Italia ed al prefetto per conoscenza, per denunciare cattivi odori nella frazione di Cassinile. Romano Scrive: "Mi rivolgo a Lei per segnalare una situazione di estrema urgenza che sta colpendo la frazione di Cassibile Fontane Bianche da diversi giorni.

In particolare, è presente un odore nauseabondo che sta causando numerosi disagi agli abitanti della zona. Questo odore non solo provoca lamentele da parte dei residenti, ma sta anche causando bruciori agli occhi e alla gola, creando gravi disagi quotidiani e ripercuotendosi negativamente sulle attività economiche locali. Secondo le informazioni raccolte, la puzza deriva molto probabilmente da un terreno concimato con stallatico situato nelle vicinanze del paese. Tale situazione sta creando un ambiente insalubre e insostenibile per chi vive e lavora nella zona. Le chiedo quindi un intervento immediato per verificare la fonte di questo problema e adottare le necessarie misure per risolverlo al più presto. Confido nella Sua pronta attenzione a questa segnalazione per garantire la

salute e il benessere dei cittadini di Cassibile Fontane Bianche".