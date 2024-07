Deputata regionale di FI propone il Reddito regionale: il partito è contro

"Disposizioni urgenti per la dignità sociale e l'inclusione attiva in Sicilia - Istituzione del reddito regionale di cittadinanza". Questo il titolo di un disegno di legge presentato dalla deputata di Forza Italia all'Ars, Luisa Lantieri. Il ddl intende istituire il "Reddito regionale di cittadinanza, quale misura di inclusione attiva - si legge - e sostegno al reddito di nuclei familiari composti da soggetti attivabili al lavoro di età compresa tra 18 e 59 anni, esposti a rischio di povertà e di emarginazione. Il beneficio economico sarebbe di 400 euro mensili e verrebbe "condizionato al compimento di un apposito Percorso regionale di inclusione attiva". La proposta ha suscitato l'ironia dell'ex premier e attuale leader M5s Giuseppe Conte. "Il partito del ministro Tajani ammette in sostanza che è stato un errore smantellare il RdC", ha affermato. A Conte ha risposto il neo parlamentare europeo, eletto proprio in Sicilia, Marco Falcone: "Ci dispiace per Giuseppe Conte ma il governo di centrodestra, di cui Forza Italia è perno essenziale e insostituibile, è stato molto chiaro. Il Reddito di cittadinanza non rientra nei nostri piani - le parole di Falcone -. Per noi la priorità è creare lavoro favorendo gli investimenti e l'iniziativa privata, l'assistenzialismo inefficiente non è una soluzione. La sortita incauta di qualche deputato regionale in Sicilia non incide sulla linea del partito: l'avvocato Conte se ne faccia una ragione".