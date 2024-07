Rossano Sasso nuovo Commissario della Lega in Calabria

Il deputato Rossano Sasso é il nuovo commissario della Lega in Calabria. Subentra a Giacomo Francesco Saccomanno, "che lavorerà - é detto in un comunicato - a stretto contatto con il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini.

La Lega sta vivendo una crescita significativa nel Centrosud, soprattutto in Calabria, ed il Il ministro Salvini sta svolgendo un ruolo cruciale in questa crescita, con investimenti considerevoli nella regione. Uno dei punti focali, in questo senso, è il Ponte dello Stretto. Saccomanno è sempre più coinvolto in questa iniziativa. anche come componente del Consiglio di amministrazione della società 'Stretto di Messina' e agirà anche come consulente esperto del Ministro per seguire lo sviluppo di tutti i lavori delle infrastrutture in Calabria".

"La Lega - si afferma ancora nella nota - sta investendo ingenti risorse in Calabria, con un focus sulle infrastrutture. Il Ponte dello Stretto, in questo senso, è un progetto chiave e Saccomanno è al centro di questa collaborazione. L'obiettivo della nomina di Rossano Sasso a Commissario in Calabria è quello di portare la Lega al più presto ad un congresso regionale. Il partito continua a dimostrare impegno e crescita anche grazie alla collaborazione diretta tra Saccomanno e il Ministro Salvini".