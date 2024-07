Comitato per l'Autonomia a Siracusa, si firma a Largo Aretusa e piazza Pancali

Si è costituito ieri anche a Siracusa il Comitato promotore del referendum abrogativo sull’autonomia differenziata. Dopo il deposito in Cassazione del quesito referendario e la costituzione del comitato nazionale, anche il comitato referendario siracusano è già operativo per il lancio della raccolta di firme per cancellare la legge Calderoli. La prima riunione si è svolta oggi nella sede della CGIL di Siracusa nel Salone delle conferenze. Insieme a CGIL e UIL fanno parte del comitato della provincia di Siracusa i partiti Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Rifondazione Comunista, Partito Comunista dei Lavoratori, PSI, Italia Viva, Europa Verde, Sinistra Futura e le associazioni Arci, Anpi, Acli, Legambiente, Rete NO Autonomia Differenziata, Forum della Sanità, Generazioni Future, Zuimana Arciragazzi, Libera, Astrea, Brigata Rosa, Centro antiviolenza Ipazia, Comitato 194 e Consultori Familiari, Stonewall, Giuristi Democratici, Comitato Difesa della Costituzione, Legacoop, Federconsumatori, Auser, Sunia, Unione degli Studenti. Sono in arrivo tante altre adesioni di ulteriori soggetti e realtà associative, politiche, istituzionali e culturali del territorio, nonché di singole personalità. Il 20 e il 21 luglio verrà lanciata la campagna referendaria in tutta Italia con l’organizzazione di banchetti nelle piazze delle città. Anche a Siracusa le prime iniziative in programma si terranno nel weekend in arrivo: sabato dalle 18 in poi il banchetto per la raccolta delle firme sarà allestito a Siracusa alla Fonte Aretusa ( Largo Aretusa) e domenica, sempre allo stesso orario, a Piazza Pancali. La raccolta delle firme, che termina il 30 settembre, proseguirà dunque per tutta l’estate, con banchetti riconoscibili dal logo della campagna “Contro l’autonomia differenziata Una firma per l’Italia”. I punti di raccolta saranno allestiti in tutti i luoghi di lavoro, nelle principali piazze e borgate di Siracusa e in tutti i Comuni della provincia, davanti agli Ospedali e ai luoghi di cura pubblica, con iniziative anche autonome dei singoli aderenti al comitato, nei mercati rionali e settimanali sparsi per la provincia e nei luoghi e nelle occasioni di maggiore concentrazione turistica e giovanile.

“Invitiamo tutti i cittadini del territorio a partecipare apponendo la propria firma per cancellare una legge che dividerà ulteriormente il Paese tra regioni di serie A e regioni di serie B, tra aree forti e aree deboli del Paese e che allargherà ulteriormente i divari sociali ed economici già esistenti - è il messaggio del comitato referendario siracusano - Un disegno di legge per noi deleterio, che spacca l’Italia e scardina l'Unità del Paese. Già oggi in Sicilia esistono insostenibili disparità tra Nord e Sud, nella sanità, nella scuola, nei trasporti, nelle infrastrutture, nel sociale, differenze di salari e di diritti. Gli effetti della legge sull’autonomia differenziata sarebbero disastrosi mentre noi vogliamo chiedere che siano garantite ovunque, da Bolzano a Portopalo, le stesse condizioni di vita e gli stessi diritti”.