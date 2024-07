Ragusa, nella Cattedrale di San Giovanni l'ultimo saluto a Marco Guastella

Una folla di giovani nella Cattedrale di San Giovanni Battista, a Ragusa, per dare l'ultimo saluto a Marco Guastella, 25 anni, morto in un incidente stradale in Sardegna. Marco, lavoratore stagionale al Forte Village, è morto sulla statale 195 a Pula. Per cause non accertate la moto Triumph condotta dal 25enne si è scontrata con una Golf guidata da un ventisettenne. Il rito funebre è stato officiato da don Marco Diara e presieduto dal parroco di San Giovanni, don Giuseppe Burrafato. Una morte che ha scosso la comunità ragusana dove Marco Guastella era molto conosciuto. Due giorni fa, al Forte Village, Marco è stato ricordato da Renato Zero che ha tenuto un concerto a Pula.