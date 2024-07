Attivato a Catanzaro 'Sos caldo': supporto agli anziani soli

Èufficialmente partito oggi e per il terzo anno consecutivo, il servizio "Sos Caldo" che, fino al prossimo 31 agosto, l'Amministrazione comunale di Catanzaro mette a disposizione degli anziani soli e privi di assistenza familiare per il disbrigo di pratiche all'esterno e, in caso di urgenza, per consentire l'attivazione dei servizi sociali territoriali.

Sono tre, spiega l'Amministrazione, gli enti del Terzo Settore individuati a seguito della manifestazione di interesse pubblicata da Palazzo De Nobili e che cureranno a turno il servizio.

Si tratta in particolare di due organizzazioni di volontariato, "Univoc" e "Centro cittadino per i servizi sociali" e dell'associazione di promozione sociale "Regalati un sorriso".

A loro l'Amministrazione comunale ha messo a disposizione, come per le edizioni precedenti di "Sos Caldo", un numero dedicato in maniera esclusiva per le attività previste dal progetto, la cui referente al settore Servizi sociali è Francesca Sorrento.

Il supporto all'anziano solo e privo di una rete familiare, è scritto in una nota, è garantito attraverso interventi di accompagnamento, assistenza e prossimità sociale, che si concretizzano in varie azioni: ascolto telefonico attraverso il numero verde dedicato 800 151 110, attivo dalle ore 9:00 alle ore 19:00, tutti i giorni compreso i festivi; verifica del bisogno dell'anziano e attivazione dei volontari sul territorio per lo svolgimento di attività che non abbiano le caratteristiche di soccorso o pronto intervento - in particolare: la spesa alimentare, l'acquisto farmaci, il ritiro delle impegnative presso il medico di base, il pagamento su delega delle utenze domestiche; orientamento ai Servizi sociali, socio assistenziali, sanitari e sociosanitari presenti sul territorio; attività di raccordo con i Servizi sociali territoriali del Comune in caso di attivazione di misure di sostegno sociale.

"Sos Caldo - commenta l'assessora alle Politiche sociali Giusy Pino - si è dimostrato sin dalla sua prima sperimentazione una intuizione felice dell'Amministrazione guidata dal sindaco Fiorita e dopo tre anni possiamo ormai considerarlo un servizio istituzionalizzato. D'altra parte, questo tipo di supporto alle fasce deboli di popolazione non può certo essere affrontato con interventi spot. Parliamo di soggetti fragili, che nei mesi estivi rischiano di pagare un prezzo alto non solo al clima meteorologico ma anche a quello vacanziero, che tende a portare l'attenzione altrove. La buona politica del governo cittadino, invece, si rivela ancora una volta coerente con l'impegno preso di fare di Catanzaro una città inclusiva e che non lascia indietro nessuno. Si lavora quindi - conclude l'assessora - affinché l'estate non sia solo piacevole e divertente ma sia anche sicura per chi, purtroppo, non può permettersi di avere il divertimento in cima alle sue priorità".