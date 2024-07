Nasce a Palermo il 'Popolo democratico'

Nasce a Palermo "Popolo democratico" (PopDem), un'iniziativa che intende raccogliere la sfida lanciata dalla segretaria Elly Schlein per la costruzione di un ponte tra le energie interne al Partito Democratico e chi, dall'esterno, vuol ritrovare un luogo di appartenenza comune.

"L'organizzazione conta già oltre un centinaio di aderenti in tutta la Sicilia - si legge in una nota del comitato promotore - e vuole ulteriormente allargare il proprio campo d'azione con il coinvolgimento del tessuto sociale regionale, sia attraverso la presenza di singoli che di cittadini associati che l'aiutino a costruire partecipazione politica attorno ai bisogni e alle aspirazioni delle persone, oltre ogni logica di schieramento e di pura autoconservazione politica".

Il Manifesto condiviso, "che mira alla costruzione di una comunità aperta, intende mettere al centro le persone e il lavoro, la terra e i territori, i valori di pace, giustizia e libertà, la cultura e la scuola, la sanità, i diritti civili e sociali".

Nelle prossime settimane le prime iniziative di lancio sui territori. A settembre un importante appuntamento con una due giorni di confronto in presenza.