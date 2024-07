Rifiuti, Figuccia (Lega): cittadini arrabbiati a rischio la rivolta a Palermo

"I cittadini sono in rivolta perché stanchi di fare segnalazioni che rimangono inascoltate.

Tra il rischio di razionamento dell'acqua e le strade sporche e piene di rifiuti ad ogni angolo, temo un agosto caldissimo, se l'amministrazione comunale di Palermo guidata dal sindaco Roberto Lagalla non si sveglia dal torpore. I cittadini stanno gettando rifiuti per strada creando barricate in segno di protesta.

Rischiamo risposte scomposte a politiche inadeguate". Lo afferma Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all'Assemblea regionale siciliana.