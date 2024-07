Sfida controtendenza, Giulia da Bergamo a Palermo per una laurea triennale

Da Bergamo a Palermo per studiare all'università. Giulia Trapletti, nonostante le perplessità di parenti e amici, è riuscita a non demordere dal suo intento di iscriversi alla triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali all'Università degli Studi di Palermo. Da Nord a Sud una migrazione in controtendenza che oggi, a pochi giorni dalla laurea conquistata nel capoluogo siciliano con il massimo dei voti, racconta con orgoglio.

"Non solo non me ne sono pentita - spiega Giulia - ma continuerò a Palermo anche il percorso magistrale iscrivendomi al corso in International Relations, curriculum interamente in inglese in International Trade. Il mio sogno è di fare esperienze di tirocini all'estero e, grazie agli accordi siglati dall'Università di Palermo con diversi paesi del mondo, questo è possibile. Ai miei coetanei consiglio di superare i pregiudizi e di analizzare l'offerta formativa dei vari atenei, sia del Nord che del Sud, in maniera imparziale. Liberandosi da inutili preconcetti potranno rendersi conto che Unipa ha un'ottima offerta formativa. Inoltre, la città di Palermo ha dei punti di forza legati alle bellezze paesaggistiche e monumentali del territorio e alle logiche fuori dal caro affitti che la rendono consigliabile rispetto a molte città del Nord".

Quegli stessi pregiudizi che anche la sua famiglia le aveva espresso con forza e che hanno portato Giulia ad avere un ripensamento e ad acquistare un biglietto per Praga. In quella città, però, Giulia non è rimasta confermando, invece, la volontà di studiare a Palermo.

"Stiamo assistendo - sottolinea il rettore dell'Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri - alla crescita della reputazione del nostro Ateneo che non è più legata ad un certo provincialismo ma all'idea di un'università al centro del Mediterraneo, proiettata all'internazionalizzazione. Sono tantissimi i contatti con i paesi stranieri che aprono a nuove prospettive di lavoro. A

questo si affianca una condizione di benessere legata anche ad un'attenzione verso i valori dell'inclusione, della tolleranza e dell'accoglienza tipici della città di Palermo. Sono questi tre concetti che bisogna far conoscere sempre di più per generare un meccanismo inverso rispetto alla tendenza a cui abbiamo assistito negli ultimi vent'anni: ragazzi del Sud che hanno alimentato gli affitti delle città del Nord. Oggi siamo nelle condizioni di poter dare un'offerta formativa di qualità supportata da condizioni di vita favorevoli".

La storia di Giulia rappresenta ancora una piccola percentuale rispetto al totale delle iscrizioni dell'Ateneo palermitano, ma si tratta di una incidenza in crescita, fanno sapere dall'Università di Palermo. Giulia non è la sola studentessa che ha fatto questa scelta se si pensa che nell'anno accademico 2023-2024 le prime tre province non siciliane nella classifica delle iscrizioni Unipa sono state Torino, Roma e Milano.