Fervono i preparativi ad Acireale per l'edizione del Carnevale estivo 2024

Tutto pronto ad Acireale per l’edizione 2024 del “Carnevale Estivo”. Da giovedì 1 agosto, le opere in cartapesta, realizzate dai maestri carristi acesi che hanno partecipato alla passata edizione del “Piu bel Carnevale di Sicilia”, torneranno in esposizione in piazza Indirizzo e in piazza Duomo, dove sarà possibile ammirarne le straordinarie esibizioni per tutto il fine settimana. Seconda trance poi, giovedì 8 agosto, fino a domenica 11 agosto. Un assaggio della prossima edizione dell’edizione 2025 del Carnevale di Acireale avrà luogo sabato, 10 agosto con “La notte dei bozzetti” durante la quale verranno illustrati i disegni delle opere presentate dalle associazioni che parteciperanno alla prossima Kermesse. L’evento si svolgerà nella splendida cornice di piazza Duomo alle ore 21.00. Nell’occasione della “Notte dei bozzetti” l'associazione culturale “Coriandolata” realizzerà un’opera che rappresenterà le date del Carnevale 2025. “La Coriandolata” è un’arte effimera che ha il fine di creare opere composte da coriandoli e sabbia vulcanica. La realizzazione delle opere avviene grazie all'ausilio di “posatori” in forza all'associazione e suddivisi in squadre. La composizione artistica si realizzerà nella notte tra il 9 e il 10 agosto nell’area di piazza Duomo e occuperà una superfice di 10 mt x 6 mt (circa). Le iniziative sono patrocinate dal Comune di Acireale nell’ambito del cartellone estivo “Acireale Estate” e dalla Fondazione del Carnevale di Acireale. “ E’ sempre un’occasione preziosa poter ammirare le opere dei maestri carristi acesi che tornano in centro città per esibirsi - dichiara il presidente della Fondazione Carnevale di Acireale, Nando Ardita - Il Carnevale estivo di Acireale è l’ultimo di tre appuntamenti annuali che includono la storica manifestazione di febbraio e la Festa dei Fiori di aprile con le macchine infiorate che quest’anno ha avuto un grande successo. Invito tutti a non mancare e a godere dell’assoluto spettacolo che solo i “giganti” in cartapesta riescono ad offrire”.