Incendio a Roma a Monte Mario: evacuati alcuni condomini

Maxi incendio oggi a Roma a Monte Mario vicino alla città giudiziaria. Sei palazzine sono state evacuate. Altro rogo anche nella zona di Ponte di Nona. Il 31 luglio 2024 è una giornata campale per la Capitale: elicotteri in azione, nubi di fumo e ripercussioni sulla viabilità e sul traffico, tra deviazioni e strade chiuse.

L'emergenza scatta in tarda mattinata con le fiamme che divampano su tutta la zona verde che costeggia la città giudiziaria con un'alta colonna di fumo ben visibile. Il rogo arriva a lambire anche l'Osservatorio Astronomico da cui sono state fatte uscire 40 persone. Sul posto sono al lavoro dieci squadre di vigili del fuoco con diversi elicotteri tra cui il Drago Vf159, un Erickson S64, un Ab412 e uno della Regione Lazio. Sono stati fatti uscire, a scopo cautelativo, gli abitanti di alcuni condomini in via Goiran e via Teulada. Sotto controllo al momento l'area più vicina a piazzale Clodio. Domare le fiamme è molto difficile, come fanno sapere i vigili del fuoco, anche per il cambio improvviso della direzione del vento.

La procura di Roma ha effettuato un sopralluogo. Il magistrato attende nelle prossime ore un'informativa dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine, intervenuti sul posto, per ricostruire l'origine del maxi-rogo. Nella zona, già la notte scorsa, si era verificato un incendio di dimensioni più ridotte rispetto a quello divampato oggi, poi, domato dai vigili del fuoco.