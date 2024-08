Siccita': "interventi per 720 milioni in Sicilia"

È necessario che dalla diagnosi si passi alla cura in maniera rapida ed efficace. Per gestire l'emergenza abbiamo costituito una 'cabina di regia', una struttura operativa e snella che ha già individuato e coordinato interventi rapidi e concreti per dare risposte nella fase emergenziale. Nel frattempo abbiamo programmato numerosi investimenti nel settore idrico utilizzando i fondi Ue e Fsc, mentre molto è in corso di realizzazione con i fondi del Pnrr". Così, in merito all'emergenza idrica in Sicilia, il presidente della Regione, Renato Schifani, in una intervista al Sole 24 Ore.

"Per gli interventi in emergenza - spiega - ci sono i 20 milioni assegnati dallo Stato con la dichiarazione dello stato di emergenza cui abbiamo aggiunto altri 38 milioni del bilancio regionale. A valere sul Fsc 90 milioni per il revamping dei tre dissalatori. Per gli interventi di messa in sicurezza delle dighe sono previsti 300 milioni e altri 140 milioni per le reti idropotabili. Nell'ambito del Fesr sono stati destinati oltre 70 milioni per interventi di rinnovo delle infrastrutture idriche per il recupero delle perdite e la realizzazione di dissalatori nelle piccole isole. Sono poi previsti oltre 60 milioni da destinare al recupero dei volumi di invaso nei serbatoi artificiali della regione e l'interconnessione tra i bacini idrografici, al riuso dei reflui depurati".

"È il momento più favorevole per intervenire sulla rimozione delle sabbie dall'interno degli invasi siciliani - sottolinea il Governatore -. Attività di rimozione, fondamentale per aumentare la capacità di accumulo di acqua ed assente dall'epoca della loro realizzazione, risalente agli anni '50-'60. I tempi di intervento di sfangamenti delle dighe sono lunghi per via delle procedure ambientali dei progetti ma c'è un programma da 55 milioni che cercheremo di accelerare chiedendo deroghe normative a Roma".

Per quanto riguarda i dissalatori "abbiamo verificato la fattibilità tecnica ed economica, e i costi operativi annuali.

Sono impianti obsoleti su tre siti esistenti che vanno quasi integralmente sostituiti. Abbiamo stanziato 90 milioni, servono 18 mesi di lavoro ma provvederò a breve a richiedere al governo nazionale poteri straordinari per ridurre i tempi delle procedure".