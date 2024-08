La vicenda Zara a Siracusa, la Fisascat: necessario confronto continuo con l'azienda

“Interlocuzione continua con l’azienda fino a quando non avremo certezze sul futuro del punto vendita di Siracusa e, quindi, dei lavoratori”. La vicenda Zara al centro del commento della segretaria generale della Fisascat Cisl Ragusa Siracusa, Teresa Pintacorona. “Ci è stato detto che il proprietario dei locali di corso Matteotti dopo aver venduto ad un altro imprenditore – sottolinea la Pintacorona – ha comunicato la disdetta del contratto di locazione fissato al giugno 2025. Con la responsabile Zara Sicilia abbiamo subito avviato una interlocuzione per conoscere i motivi di questo annuncio e le conseguenze possibili – continua la segretaria della Fisascat – La nostra richiesta esplicita, visto che non si tratterebbe di una decisione assunta per mancato interesse verso il territorio da parte dell’azienda, è quella di conoscere se Zara intende riaprire il punto vendita in altri locali della città o abbandonare questo territorio. Abbiamo chiesto un incontro urgente con i vertici nazionali visto che ad oggi, in chiave locale, non abbiamo ricevuto risposte in tal senso. Vogliamo avere, inoltre, risposte concrete e certezze sulla ricollocazione dei dipendenti –conclude la Pintacorona – visto che troppe volte abbiamo assistito a finte ricollocazioni”.