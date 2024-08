Gli agenti del commissariato di Licata, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal tribunale di Sorveglianza di Palermo, hanno arrestato un 43enne ritenuto responsabile di guida in stato di ebbrezza. L'uomo dovra' scontare otto mesi in detenzione domiciliare. Il 43enne e' stato sorpreso al timone di una imbarcazione ubriaco e per questo e' stato condannato.