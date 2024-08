La rissa a Pachino in piazza Colonna: denunciati quattro tunisini

La polizia di stato di Siracusa ha identificato 4 cittadini tunisini che il 28 luglio avrebbero preso parte alla rissa con coltelli e cocci di bottiglia scoppiata in piazza Colonna a Pachino, lasciando un ferito. Sono stati tutti denunciati per reato di rissa. Tre di loro risultano regolari in Italia e uno senza permesso di soggiorno. Ancora ignote le cause che hanno scatenano le violenze. Per tutti verranno chieste misure di prevenzione mentre per lo straniero irregolare sarà chiesto il nulla osta per l'espulsione.

(foto archivio)