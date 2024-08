Marina di Ragusa, chiesti due passaggi pedonali rialzati

A Marina di Ragusa lo sviluppo urbanistico in porzioni del quartiere prima periferiche e il contestuale incremento demografico hanno riorganizzato la residenzialità nella frazione in modo da richiedere una maggiore attenzione per la sicurezza del pedone. E’ quanto rileva il consigliere comunale Federico Bennardo autore dell’iniziativa che, tra l’altro, si collega perfettamente a quello che è stato l’intento annunciato dal sindaco durante la campagna elettorale dello scorso anno quando precisò di volere avviare una politica specifica di tutela dei pedoni. “Almeno due, a Marina, le aree di particolare interesse – aggiunge Bennardo – il nuovo polo commerciale in costruzione in via Ammiraglio Rizzo, arteria tra le più transitate del quartiere; l’area prossima all'unico presidio di continuità assistenziale, al termine di via Cervia (ed in prossimità della rotonda a cui affluiscono tra le altre via della Rimembranza). Area peraltro prossima al nuovo polo scolastico, anch'esso in via di realizzazione, di via Escrivà. Con questa raccolta firme, che ha già raggiunto un numero considerevole di sottoscriventi intendiamo sottoporre all'attenzione dell'amministrazione comunale la necessità e l'urgenza di realizzare nelle aree sopraindicate almeno due passaggi pedonali rialzati come dissuasori di velocità”.