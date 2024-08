Incidente stradale sulla Pozzallo-S.Maria del Focallo: muore 51enne di Modica

Un operaio modicano di 51 anni, Orazio Iozzia, è morto in un incidente stradale verificatosi questo pomeriggio sulla provinciale Pozzallo-Santa Maria del Focallo, all'altezza del primo scivolo. L'uomo era alla guida della sua utilitaria - una Kia - che, per cause da accertare, si è scontrata con un camper proveniente dalla direzione opposta. Il conducente dell'auto è morto sul colpo, feriti in maniera non grave i due occupanti del camper. Sul posto, l'ambulanza del 118, i Vigili del fuoco e la Polizia locale di Pozzallo. La strada è rimasta chiusa al traffico per un paio d'ore.