Posti di controllo nelle aree a rischio di Rosolini

In occasione di una delle giornate dedicate alla sagra dell’arancina, agenti del Commissariato di Pachino e del Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale di Catania hanno effettuato, nel comune di Rosolini, uno straordinario servizio di controllo del territorio, voluto dal Questore Roberto Pellicone, che ha consentito di innalzare i livelli della sicurezza in quel comune.

Nel complesso sono stati identificati 102 persone e controllati 57 autoveicoli, effettuando dei posti di controllo in alcune zone sensibili del centro di Rosolini e della periferia.