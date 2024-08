Incidente stradale sulla via per Floridia, resta ferito un motociclista

Incidente stradale questa mattina poco prima delle 9 sulla via per Floridia, ad un chilometro dal centro abitato. Nelle adiacenze del supermercato Penny, sono entrati in collisione un'auto ed una moto. Ad avere maggiori conseguenze è stato il conducente del due ruote, R.A., che non aveva il casco. I duee veicoli procedevano in direzione corso Vittorio Emanuele. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale che ha effettuato i rilievi per stavilire l'esatta dinamica del sinistro. Sul posto anche un'ambulanza del 118 che ha prestato i primi soccorsi al motociclista.

A R.A. sono state riscontrate abrasioni provocate dalla caduta sull'asfalto e trauma cranico.