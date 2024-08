Arriva il maltempo e il caldo inizia a mollare la presa

Temporali, pioggia e vento in ordine sparso su molte regioni italiane, ma anche un nutrito plotone di vacanzieri in rotta verso casa per quello che può essere considerato un primo controesodo da bollino rosso dopo il break estivo: la fotografia di metà agosto mostra un'Italia alle prese con le vacanze ma anche un'altra che per lunghe settimane ha tentato in tutti i modi di sopravvivere all'afa e a una colonnina di mercurio inchiodata sopra i 30 gradi.

Tanto da esultare per l'arrivo delle prime piogge, come è accaduto a Palermo dove, dopo mesi di siccità, in moltissimi hanno riversato sui social gioia e soddisfazione per l'arrivo più che atteso di nuvoloni e scrosci d'acqua.

Il quadro meteo, assai diverso nelle ultime settimane da nord a sud, con quest'ultimo alle prese con una preoccupante siccità, è mutato con l'arrivo del maltempo. Tant'è che la Protezione civile ha emesso per la giornata di domani una allerta arancione in Emilia Romagna e gialla per Veneto, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Basilicata, Campania, Lazio, Umbria e buona parte di Sardegna, Sicilia e Toscana.

In Campania, dove la Protezione civile aveva emesso per oggi una allerta gialla, è stata disposta in maniera precauzionale la chiusura dei parchi a Napoli e l'interdizione di pontili e spiagge pubbliche. Proprio i lidi balneari in giornata sono stati raggiunti da una tromba d'aria intorno a Torre del Greco che ha provocato danni alle strutture degli stabilimenti, con sdraio, lettini e coperture spazzati via dal vento. L'ondata di maltempo ha messo a dura prova anche la tenuta dell'asfalto, che in molti casi si è sollevato creando non pochi problemi agli automobilisti in transito. E non sono mancate le voragini, come quella che all'improvviso si è aperta a Monte di Procida, fortunatamente senza provocare feriti.

Ma, come accennato, il maltempo ha interessato in ordine sparso molte regioni italiane, tra queste la Toscana, anch'essa oggi con un codice giallo. A Pisa durante un nubifragio un fulmine ha colpito la basilica di San Pietro a Grado, mandando in fiamme una trave di legno del tetto, fiamme subito spente dall'intervento dei vigili del fuoco. A Marina di Pisa una barca a vela di 11 metri è affondata dopo aver subìto vari danni allo scafo. Sempre in Toscana, a Manciano (Grosseto), un fulmine ha colpito il campanile della chiesa parrocchiale di San Leonardo, danneggiandolo fortemente. Illesi, ma con tanta paura, alcuni turisti che si trovavano vicini alla chiesa al momento dello schianto. A Viareggio caduta di cornicioni e la Passeggiata sul lungomare allagata. Piogge e temporali anche nell'Empolese e in Val d'Elsa con problemi alla viabilità.

Disagi in Liguria, con la perturbazione che si è fatta sentire prima nel Centro-Ponente per poi colpire Genova e la Riviera di Levante. Notte di lavoro per i vigili del fuoco ma senza gravi criticità, anche se a Savona sono dovuti intervenire per aiutare una persona chiusa in un'auto in una strada allagata con mezzo metro d'acqua. Problemi anche nell'alto Lazio con un nubifragio che ha interessato gran parte della Tuscia, con alberi caduti che hanno messo in ginocchio la viabilità locale per buona parte della giornata.

Infine pare essersi chiuso senza forti criticità questo fine settimana contrassegnato dal primo controesodo. L'Anas fa sapere che sono state rispettate le previsioni da bollino rosso, con una diminuzione dei transiti di circa il 10% rispetto allo scorso fine settimana, contrassegnato da bollino nero. Il traffico è risultato maggiore nella giornata di sabato 17 agosto (+5% rispetto al venerdì) e come sempre più intenso nelle ore diurne tra le 8 e le 18.

Ancora problemi, invece, per la circolazione ferroviaria: il ritrovamento di un corpo di un giovane di circa 25 anni alla stazione Termini ha provocato la sospensione delle attività per permettere i rilievi della Polfer, con ritardi che hanno interessato anche l'alta velocità.