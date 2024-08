Cna aderisce all'Osservatorio Civico di Siracusa

Cna Siracusa ha aderito all’Osservatorio Civico di Siracusa, che ha già stipulato protocolli operativi, tra gli altri, con Anci Sicilia e con l’Ordine dei Medici e che conta numerose e qualificate adesioni in tutta la provincia aretusea.

“Siamo molto contenti dell’adesione di un’organizzazione prestigiosa ed autorevole come la C.N.A. (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) - dichiarano il presidente dell’Osservatorio Civico Salvo Sorbello e i due vice Donatella Lo Giudice e Alberto Leone - perchè siamo convinti che la strada del bene comune può e deve essere percorsa da associazioni, enti e cittadini che hanno a cuore il futuro sociale ed economico della provincia di Siracusa, a partire dalla sanità pubblica e dalla cura delle persone più fragili.

La C.N.A. svolge da anni, in maniera molto apprezzata, una meritoria funzione di rappresentanza del mondo dell’artigianato e delle piccole e medie imprese ed opera, fondando la sua azione sulla partecipazione e sulla condivisione, per l’affermazione nella società, nelle Istituzioni, nella politica e nello stesso universo delle imprese, dei valori dell’impresa, del lavoro, dell’economia di mercato, nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese e l’interesse generale. Siamo davvero felici - concludono i rappresentanti dell’Osservatorio Civico - che la presidente provinciale Rosanna Magnano, il segretario Gianpaolo Miceli, il presidente comunale Santi Lo Tauro, con tutto il quadro dirigente della Cna abbiano voluto aderire alla nostra associazione, che è apartitica e che si propone quale forma di partecipazione alla vita democratica, attraverso cui presidiare l’uso dei fondi pubblici, stimolando un dibattito pubblico informato e offrendo collaborazione ai soggetti responsabili. L'obiettivo è quindi quello di migliorare il livello di trasparenza delle procedure pubbliche, attivando forme efficaci di controllo sociale e di confronto collaborativo con le istituzioni”.