Torna il caldo sull'Italia, ma senza i picchi di afa raggiunti nei giorni scorsi: le città da bollino giallo salgono oggi da una a tre, mentre domani saranno otto tra cui Roma e Palermo. Attese massime fino a 37 gradi. Scendono invece da dieci a quattro le regioni in allerta maltempo: oggi in giallo per rischio temporali Abruzzo, Marche, Molise e Puglia.