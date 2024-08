Tenta dirubare in un negozio e aggredisce la titolare: arrestata a Reggio Calabria

Sorpresa a nascondere nella sua borsa dei cosmetici, in un negozio nel centro di Reggio Calabria, ha reagito aggredendo la proprietaria dell'esercizio nel tentativo di darsi alla fuga con la refurtiva.

Una donna di origine georgiana di 54 anni è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di tentata rapina.

La donna, dopo essere entrata nel negozio, ha girovagato tra gli scaffali nascondendo nella sua borsa diversi prodotti. Il personale del negozio, accortosi di quanto stava accadendo, ha allertato il 112. La cinquantaquattrenne colta sul fatto dalla titolare ha prima rifiutato di restituire la merce nascosta e poi ha aggredito la commerciante per darsi alla fuga. Il tentativo di fare perdere le proprie tracce, però, è fallito per l'arrivo dei carabinieri che sono riusciti a bloccare la donna prima che potesse lasciare il negozio.