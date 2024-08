Furto e ricettazione, 2 di Vittoria presi: finiscono agli arresti domiciliari

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Ragusa, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolar riguardo ai delitti predatori contro il patrimonio, gli Agenti del Commissariato di Vittoria hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ragusa e quindi tratto in arresto due vittoriesi di 28 e 36 anni perché responsabili dei reati di furto, ricettazione e indebito utilizzo si strumenti di pagamento, reati commessi nonostante gli stessi erano sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il provvedimento restrittivo scaturisce in esito di attività di indagine effettuata dal personale del Commissariato di Vittoria.

Espletate le formalità di rito gli indagati, sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.