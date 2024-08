Parco delle Madonie, protocollo d'intesa per un progetto che valorizzi il territorio

L’Ente Parco delle Madonie, gestore anche del Madonie Unesco Global Geopark, il Museo Civico “Antonio Collisani” del Comune di Petralia Sottana e l’ANISN Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali - Sezione di Palermo, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per l'avvio di progetti di tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio naturale del territorio madonita.

L'accordo mira a sviluppare azioni di educazione all’ambiente ed allo sviluppo sostenibile, ma anche formazione e aggiornamento per l’attuazione di percorsi educativi rivolti a docenti, studenti e cittadini.

Alla sigla, presso la sede dell'Ente Parco a Palazzo Pucci Martinez a Petralia Sottana, erano presenti il Commissario dell'Ente Parco delle Madonie Salvatore Caltagirone, il Sindaco di Petralia Sottana Pietro Polito, il direttore del Museo Alessandro Torre, Fabio Torre – componente del Cts del Collisani, l'assessore comunale Loredana Sabatino, e la vicepresidente ANISN Sezione di Palermo Maria Tumbiolo, in rappresentanza della presidente Maria Concetta Consentino.

“L'Ente Parco delle Madonie anche come membro della rete mondiale Geoparks col supporto dell’UNESCO – Divisione delle Scienze della Terra - ha tra le proprie missioni la trasmissione alle generazioni future del valore del patrimonio naturale”, afferma il commissario dell'Ente Parco Salvatore Caltagirone. “Da tempo abbiamo intrapreso iniziative rivolte ai giovani, individuati come fattore di crescita e promotori di attività di tutela dell'ambiente per svilupparne il senso di appartenenza, identità e consapevolezza. Il supporto dei docenti di materie scientifiche, in questo senso, si rivela strategico”.

L'Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali riunisce docenti, scienziati e cultori della materia attuando piani tesi a migliorare la professionalità docente, la qualità e la diffusione dell’educazione scientifica in Italia. Si avvale della collaborazione di Università, Enti di ricerca, Accademie, Istituzioni locali. La Sezione di Palermo, col quale è stato sottoscritto l'accordo, si occuperà di diffondere, con formazione a cascata, i valori del Parco e del Geoparco Mondiale Unesco Madonie: “Partiremo dai percorsi e dai materiali già sviluppati – ha affermato la Tumbiolo – per proseguire un programma destinato a diffondere il valore del territorio in ambito scolastico e non solo”.

Al partenariato aderisce anche il Museo Civico “Antonio Collisani” di Petralia Sottana, che come organismo culturale del Comune, con la sua Sezione Archeologica e quella Geologica "Torre" dedicata al Parco delle Madonie ed al Geoparco Unesco, promuove attività culturali e didattiche orientate alla divulgazione delle peculiarità scientifiche naturali: “Un tassello importante”, per il sindaco Polito, “destinato a fornire nuovi elementi di studio e divulgazione non solo alle nuove generazioni”.

Il Museo diverrà un laboratorio didattico, anche attraverso attività di educazione ambientale e visite guidate. Per il direttore Alessandro Torre, infatti, “la collaborazione varata sancisce un importante anello di collegamento destinato a sviluppare più di una azione e molte riflessioni”.