Leone nuovo comandante della Guardia di Finanza a Enna

Passaggio di consegne alle Fiamme gialle di Enna: il maggiore Salvatore Leone è da oggi il nuovo comandante del Gruppo della Guardia di Finanza. Originario della provincia di Reggio Calabria, ha 52 anni e, dopo una ventennale carriera nel ruolo ispettori, ha fatto il suo ingresso nell'Accademia della Guardia di finanza nel 2010. Il maggiore Leone giunge a Enna dopo le esperienze di comando maturate in Campania, al Gruppo di Torre Annunziata, e in Calabria, alla Tenenza di Soverato e alla Compagnia di Palmi. Da ultimo è stato comandante di una sezione del Gruppo investigazione criminalità organizzata del nucleo di Polizia economico-finanziaria di Reggio Calabria. Il nuovo comandante sostituisce il maggiore Luigi Scimeca che, dopo tre anni durante i quali ha condotto numerose operazioni di polizia economico-finanziaria, soprattutto nei settori del contrasto alle frodi fiscali, dell'aggressione ai patrimoni di origine illecita nonché della tutela della spesa pubblica, è stato trasferito al nucleo di Polizia economico finanziaria di Modena, dove assumerà il Comando di un gruppo di sezioni. I due ufficiali, in occasione dell'avvicendamento, sono stati ricevuti dal comandante provinciale, colonnello Fulvio Marabotto, che, anche a nome di tutte le Fiamme gialle ennesi, ha formulato al maggiore Leone "i migliori auguri per il nuovo incarico", e ha rivolto al maggiore Scimeca "sentiti ringraziamenti per l'impegno profuso e per l'intensa attività svolta" durante la sua permanenza.