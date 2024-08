Minaccia la madre ottantenne che gli nega i soldi, arrestato a Catania

Per l'ennesima volta chiede del denaro alla madre 80enne, ma al suo rifiuto la minaccia. E' l'accusa contestata dalla Polizia di Catania a un 42enne arrestato da personale delle Volanti della Questura per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. Agli agenti intervenuti nella sua abitazione, la donna ha raccontato i maltrattamenti che è stata costretta a subire per anni, ricordando anche una denuncia presentata lo scorso anno, e il tentativo di voler aiutare il figlio a uscire dal problema della droga. Raccolta la querela i poliziotti hanno arrestato l'uomo conducendolo in carcere così come disposto dalla Procura.