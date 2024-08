Un ragazzo cinese di 14 anni si è tolto la vita lanciandosi dalla finestra in via Ernesto Paci, una traversa in via Lincoln a Palermo. L'adolescente mentre si trovava a casa con la madre e la nonna ha aperto la finestra e si è lanciato dal quarto piano. Sono intervenuti i sanitari del118 che hanno constatato il decesso e il medico legale. La salma è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali.