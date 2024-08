Gli trovano in casa due pistole e la cocaina: arrestato a Rosolini

I Carabinieri della Stazione di Rosolini, supportati dai militari dello squadrone eliportato Cacciatori di "Sicilia" e del Nucleo Cinofili di Nicolosi (CT), hanno arrestato un 44enne del luogo gravemente indiziato di detenzione abusiva di armi, munizionamento e stupefacenti. Si tratta di G.A. vecchia conoscenza degli investigatori.

A seguito di perquisizione domiciliare, l'uomo è stato trovato in possesso di 2 pistole, delle quali una con matricola abrasa, munizionamento, parti d'armamento e una katana di circa 1 metro, nonché circa 40 grammi di stupefacente tra cocaina, eroina e hashish, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura. Le armi e lo stupefacente sono stati sequestrati per i successivi esami di laboratorio e l'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato presso il carcere "Cavadonna" di Siracusa, come disposto dall'Autorità giudiziaria aretusea, nonché denunciato in stato di libertà in quanto è stato accertato sia il furto di energia elettrica mediante allaccio diretto alla rete pubblica che la detenzione illecita di 7 tartarughe appartenenti a specie protetta.