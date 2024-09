Trenitalia, stop temporaneo alla Sibari - Crotone

Da lunedì 16 settembre e fino al 19 gennaio 2025, la circolazione ferroviaria sarà sospesa sulla tratta tra Sibari e Crotone.

Lo comunica Trenitalia che annuncia le modifiche alla circolazione dei treni sulla linea Ionica "per consentire interventi di upgrade tecnologico e di potenziamento infrastrutturale".

"E' prevista - fa sapere in una nota Trenitalia - una riprogrammazione del servizio regionale con corse bus tra Sibari e Crotone. Il treno Intercity con la Puglia sarà instradato sulla Tirrenica, con deviazione da Catanzaro Lido verso Lamezia e proseguimento su Sibari. Per i viaggiatori Intercity tra Sibari e Catanzaro Lido è previsto un servizio bus che effettuerà fermate a Cropani, Botricello, Crotone, Cirò, Cariati, Corigliano Rossano".

"I posti disponibili sui bus, che aumenteranno i loro tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale - è precisato nella nota - possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. Sui bus non è ammesso il trasporto bici, sono ammessi i cani guida e quelli di piccola taglia negli appositi trasportini.I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con la nuova offerta. È possibile trovare informazioni di dettaglio su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia".