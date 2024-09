Siracusa, minaccia il rivale con una pistola: sequestrate altre armi

Un siracusano di 53 anni, noto alle forze di polizia per essere stato più volte denunciato ed arrestato per vari reati, nonostante si trovasse agli arresti domiciliari, eludeva tale misura e veniva sorpreso a girovagare per le vie di Siracusa dagli agenti delle Volanti e del Commissariato di “Ortigia”.

I movimenti dell’uomo, attenzionati dalla polizia, non sfuggivano agli operatori in servizio di controllo del territorio che, dopo un inseguimento per le vie cittadine, bloccavano il cinquantatreenne che tentava di fuggire a bordo della propria autovettura e lo arrestavano accusandolo dei reati di evasione dai domiciliari, resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di grimaldelli.

I poliziotti, dopo averlo condotto al proprio domicilio, sottoponendolo nuovamente agli arresti domiciliari, hanno sequestrato, ai fini della confisca, il veicolo in suo possesso e lo hanno sanzionato per le tante violazioni al codice della strada. Inoltre, nel pomeriggio di ieri, gli agenti delle Volanti hanno denunciato un uomo per minacce aggravate e porto abusivo di pistola.

In specie, il denunciato, un siracusano di 73 anni, brandiva, all’indirizzo di un quarantatreenne, la pistola legalmente detenuta perché, poco prima, quest’ultimo aveva avuto un alterco con suo figlio.

In via preventiva, atteso che l’uomo non era in possesso di un titolo per il porto dell’arma di cui aveva la mera detenzione, gli agenti acquisivano in via cautelativa la pistola, altre 5 armi che lo stesso deteneva presso la propria abitazione e 100 cartucce.