Volley femminile, serie C: all'Ardens Comiso comincia l'era dell'allenatrice italo-coreana Young Lye Won

Inizierà lunedì prossimo, 9 settembre, la preparazione precampionato dell’Ardens. Il nuovo anno comincia con importanti novità: alla guida tecnica della prima squadra, che disputerà il campionato di serie C, ci sarà Young Lye Won, l’allenatrice italo – coreana che ha segnato un pezzo di storia importante della pallavolo italiana, giocando anche in serie A-1, con la maglia della Gierre Roma e poi in Calabria e Sicilia. Won sarà affiancata dal figlio, Boram Alfieri, nel ruolo di vice allenatore.

L’arrivo di Won ha destato grande curiosità e attesa nell’ambiente volleistico siciliano. L’allenatrice aveva smesso da qualche anno l’attività, ma ha deciso di accettare la proposta dell’Ardens, squadra a cui si era avvicinata più di 20 anni fa. Poi l’accordo non si concretizzò e Won non ha mai vestito la casacca da giocatrice. La guiderà ora da allenatrice.

La società ha definito, nelle ultime settimane, tutto lo staff tecnico, riconfermando nel settore giovanile le allenatrici Concetta Marchisciana, Maria Giovanna Pillitteri e Katia Spagna.

Marchisciana, a lungo tecnico della prima squadra, ha scelto di dedicarsi al settore giovanile: guiderà un gruppo di ragazze di 10 – 12 anni, provenienti dai centri Cas. Un gruppo Under 13 sarà guidato anche da Won.

Maria Giovanna Pillitteri guiderà un gruppo di giovanissime under 14 e under 16. Katia Spagna completerà lo staff tecnico delle giovanili curando altri gruppi. Le giovani atlete disputeranno poi i campionati Under 13, Under 14, Under 16, Under 18.

La società sta programmando anche la partecipazione al campionato di Prima o Seconda Divisione. Come da tradizione dell’Ardens, a disputare i campionati minori saranno le atlete più giovani, provenienti dai vari gruppi “under”, che avranno così la possibilità di fare esperienza agonistica.

Nella foto, Young Lye Won e Concetta Marchisciana