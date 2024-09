Omicidio a Santa Croce Camerina, un morto e due feriti: indagini serrate

Un morto, un giovane tunisino di 21 anni, e due feriti. Assume i contorni di una rissa per il convolgimento di diverse persone, quanto avvenuto ieri sera poco dopo le 20 a Santa Croce Camerina nel Ragusano mentre erano in corso di svolgimento i festeggiamenti in onore di Santa Rosalia. Un coltello e forse un'altra arma da taglio importante sono stati utilizzati nel corso del violento fronteggiarsi. Sarebbero tutte di origine tunisina le persone coinvolte. Sull'asfalto tra via Garibaldi e via Giardino, a due passi dai locali e dai ristoranti affollati, e' rimasto il corpo senza vita di un 21enne e che, di lì a poco sono stati condotti al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa altri due giovani uomini. Uno riportava una ferita alla mano: gia' dimesso stanotte e portato via dai carabinieri in manette e uno in osservazione e piantonato con ferita alla testa importante da arma da taglio, che ieri sembrava essere piu' grave di quanto poi si e' rivelata, e che e' stata suturata. Il ferito non sarebbe in pericolo di vita. Le indagjni condotte dai carabinieri della Compagjia di Ragusa e della stazione di Santa Croce potrebbero essere vicine ad una svolta anche nella ricostruzione della dinamica di quanto avvenuto.

(fotosantacroceweb)