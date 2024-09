Ast, Carlo Auteri (Fdi): "E' senza piano industriale, si dimettano dirigenti siracusani"

“Ast deve trasformarsi urgentemente da srl a società in house e presentare un piano industriale concreto: non si può andare avanti in queste condizioni”. È con queste parole che il deputato regionale di Fratelli d’Italia, Carlo Auteri, denuncia la situazione insostenibile in cui versa l’azienda incaricata del servizio di trasporto pubblico. Da mesi i sindaci dei comuni del Siracusano, e siciliani in generale, sono in attesa di risposte chiare su come garantire il trasporto agli studenti, come è giusto che sia. Ma, nonostante le continue richieste di chiarimenti, i vertici provinciali dell’Ast rappresentati dal responsabile della sede di Siracusa Giuseppe Iacono e dal direttore generale provvisorio Giuseppe Carollo, “continuano a navigare a vista, risultando assenti nel servizio e creando enormi disagi alle comunità locali – sottolinea il parlamentare Ars -. La recente comunicazione esclusivamente telefonica nei confronti dei sindaci, informati dell’assenza di autobus disponibili poche ore prima, è solo l’ultimo esempio di una gestione inadeguata e priva di programmazione. È evidente che non si può più tollerare un tale atteggiamento da parte della dirigenza di Ast. Abbiamo accettato di credere in un nuovo piano industriale per un valore di 38 milioni di euro, ma la realtà è che non possiamo permetterci di continuare con l’incompetenza. Servono dirigenti capaci, in grado di assumersi le responsabilità che il ruolo richiede”. Il deputato regionale sottolinea che i fondi pubblici per la ricapitalizzazione dell’azienda sono stati stanziati per rilanciare il trasporto pubblico siciliano e non per mantenere lo status quo di una gestione inefficiente. “È ora che i dirigenti si assumano le proprie responsabilità e rassegnino le dimissioni – conclude Auteri - controllerò personalmente il lavoro svolto, passo dopo passo, e chiederò conto di ogni azione intrapresa per risolvere i problemi”.