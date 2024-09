Floridia, tentano di rubarle l'auto ma senza successo: portano via una ruota

Lo ha capito soltanto questa mattina alle 8, quando doveva andare a lavoro a scuola, che ignoti avevano tentato di rubarle l'auto. La location è sempre la stessa, Floridia.

I malviventi hanno cercato di portare via l'ennesima Fiat 500 che era parcheggiata sotto l'abitazione della proprietaria, in viale Vittorio Veneto. I ladri non riuscendo a scardinare il block sistem installato, hanno utilizzato il loro crick per smontare la ruota anteriore, con cerchio in lega. Forse disturbati dalla presenza di qualcuno, hanno abbandonato sull'asfalto i bulloni del cerchio e si sono dati alla fuga, portando via lo pneumatico. La proprietari nel pomeriggio denuncerà il furto parziale alla Tenenza dei carabinieri, segnalando anche che nella strada ci sono delle telecamere di sorveglianza. Dai filmati gli investigatori potrebbero risalire alla banda di ladri