Inaugurata a Reggio Calabria la mostra su Marcello Mastroianni

"Si apre nel migliore dei modi la diciottesima edizione del Reggio FilmFest con l'inaugurazione della mostra che ricorda il nostro grande Marcello Mastroianni, ripercorrendo in generale anche un po' la storia del cinema Italiano e facendoci immergere nell'atmosfera tipica di tutto ciò che avviene all'interno del mondo del cinema.

Ritroviamo anche oggetti utili ed essenziali per la realizzazione di un film.Faccio i complimenti a chi ha ideato questa mostra e a chi l'ha allestita ed a Michele Geria, che ha avuto l'idea anche di inserirla all'interno del FilmFest". Così il Sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, inaugurando a Villa Zerbi la mostra fotografica dedicata ai 100 anni dalla nascita di Marcello Mastroianni.

La mostra, che ospita gli scatti di Rino Barillari, apre ufficialmente la diciottesima edizione del Reggio FilmFest.

All'inaugurazione della mostra, patrocinata dalla Città Metropolitana e dal Comune di Reggio Calabria, erano presenti anche gli assessori comunali Carmelo Romeo e Franco Costantino ed il consigliere delegato Giovanni Latella.

"Sono molto contento - ha aggiunto Falcomatà - che tutto questo accada anche all'interno di un palazzo storico come Villa Zerbi, perché sta dentro a quell'idea ed a quel racconto di far rivivere luoghi e tradizioni della nostra città, anche quelli privati che hanno una valenza artistica ed architettonica, realizzando eventi che possano portare pubblico, turisti che li possano apprezzare e vivere nel migliore dei modi".

La kermesse cinematografica, sotto la direzione artistica di Antonio Flamini e la direzione generale di Michele Geria, proseguirà fino al 14 settembre con proiezioni e talk nell'Arena dello Stretto, sul lungomare 'Italo Falcomatà', ed altri momenti culturali a Villa Zerbi dedicati al cinema e ai corti.