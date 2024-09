Incendio a Bagheria in contrada Monaco provocato dai fuochi d'artificio

Incendio ieri notte a Bagheria, nel Palermitano. Le fiamme hanno interessato la zona di contrada Monaco, utilizzata spesso per lo smaltimento abusivo di rifiuti, e alimentate dal vento, si sono rapidamente propagate su un'area di vegetazione incolta. L'intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine ha però permesso di limitare i danni che hanno riguardato solo la vegetazione. Dalle testimonianze video e dalle prime verifiche di chi è intervenuto sul posto, sembrerebbe che l'incendio sia stato causato da giochi pirotecnici illegali lanciati in via Peppino Impastato. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Filippo Tripoli, ha condannato fermamente "questi gesti irresponsabili e invitato tutti i cittadini a collaborare con le forze dell'ordine segnalando eventuali sospetti". "È fondamentale - ha sottolineato l'assessore comunale alla Protezione civile Emanuele Tornatore - che ognuno di noi faccia la propria parte per tutelare il nostro territorio e garantire la sicurezza di tutti". Nei giorni scorsi l'Amb, l'azienda municipalizzata del comune di Bagheria che si occupa della gestione dei rifiuti, ha avviato un'operazione di pulizia straordinaria nella zona di Contrada Monaco e da oggi parte un nuovo servizio di pulizia del verde e scerbamento dell'area pubblica. "Ringraziano Amb e gli operai del verde e tutti gli operatori impegnati in questa importante operazione - dicono gli assessori all'Igiene pubblica Giuseppe Tripoli e al Decoro e Verde pubblico Francesco Gurrado - Contrada Monaco è un'area particolarmente sensibile e richiede un impegno costante da parte di tutti. Invitiamo i cittadini a collaborare attivamente, rispettando gli orari di conferimento dei rifiuti e effettuando una corretta differenziazione. Solo attraverso la collaborazione di tutti potremo mantenere la nostra città pulita e vivibile''.