Open Arms, Zaia (Lega) chiama l'adunata a Pontida: " A Palermo ci saremo"

Tutti a Pontida ma anche a Palermo. Nel momento clou del processo a Matteo Salvini per la vicenda Open Arms "ci saremo; se verrà organizzato qualcosa ci saremo", dice Luca Zaia, presidente del Veneto. Che però invita anche a non mancare a Pontida dove due su tutti saranno i temi: il processo a Salvini e l'autonomia. "Sarà una Pontida importante il mio appello è affinchè i militanti, i simpatizzanti o coloro che credono in questa sfida siano presenti", esorta il governatore del Veneto