Controlli per il G7 a Siracusa, sorpreso con il crack: viene segnalato

Agenti delle Volanti della Questura di Siracusa e del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, insieme a personale della Polizia Municipale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio concentrandosi nelle vie di accesso all’isola di Ortigia.

Sono stati controllati 96 mezzi, identificate 215 persone, elevate 19 sanzioni amministrative per varie infrazioni al codice della strada e 2 veicoli sono stati sottoposti a sequestro.

Tali controlli si innestano nelle misure predisposte in occasione dell’Expo e del G7 Agricoltura e fanno seguito a quelli già svolti la scorsa settimana.

Nell’ambito di detti servizi, un uomo di 52 anni tentava di eludere il controllo dandosi alla fuga, mettendo in pericolo la propria incolumità e quella altrui, ma rovinava a terra.

Sottoposto a perquisizione, veniva trovato in possesso di crack e, per tale motivo, segnalato alla competente Autorità Amministrativa.

L’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e non ha riportato alcuna lesione.