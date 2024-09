Si apre a Siracusa DiviNazione Expo: inaugura il Presidente del Consiglio

Sarà inaugurato oggi alle 16.30, alla presenza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, "DiviNazione Expo", l'esposizione aperta al pubblico e nata per mostrare le eccellenze dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e del settore vivaistico-forestale italiano che, dal 21 al 29 settembre, anticiperà, accompagnerà e seguirà i lavori del G7 a Siracusa, sull'isola di Ortigia.All'inaugurazione interverranno anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida.Domani, domenica 22 settembre, sempre nell'ambito del programma di DiviNazione Expo, domenica 22 settembre alla presenza del presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana si terrà un incontro con le rappresentanze del mondo agricolo e della pesca: presenti i presidenti di Confagricoltura, Cia, Copagri, Coldiretti, Federalimentare, Legacoop, Fedagripesca e il commissario straordinario alla Psa Giovanni Filippini. Le conclusioni sono affidate al ministro della Salute Orazio Schillaci.Sempre domani, in diverse sessioni, saranno presenti anche il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin e il ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone.Lunedì 23 settembre il sottosegretario al Masaf Luigi D'Eramo concluderà un incontro sul progetto di strategia nazionale per le aree interne, e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi un incontro sulle agromafie.

Martedì 24 settembre il ministro per le Riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati e il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani introdurranno una sessione di lavoro sul futuro dell'agricoltura e della pesca in un dialogo con le istituzioni italiane ed europee.Mercoledì 25 settembre il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini parteciperà a un focus su Ai e imprenditorialità giovanile nella filiera Agrifood.I lavori del G7, invece, saranno concentrati dal 26 al 28 settembre al castello di Maniace. Il ministro Lollobrigida accoglierà in Sicilia i ministri dell'Agricoltura dei dei paesi del G7, il commissario europeo per l'Agricoltura, la commissaria dell'Unione africana per l'agricoltura e i vertici delle tre agenzie ONU del Polo romano (Fao, Ifad, Wfp), dell'Ocse e CGIAR.La riunione istituzionale dei ministri dell'Agricoltura sarà preceduta dallo "Young Hackathon" che il 25 e 26 settembre vedrà riuniti studenti di scuole agrarie, insegnanti e giovani agricoltori in rappresentanza dei paesi G7, impegnati in un dibattito che toccherà con pochi giorni di anticipo le stesse tematiche che saranno oggetto di discussione da parte dei ministri durante la sessione di lavoro del 27 settembre. Gli studenti avranno l'opportunità di presentare direttamente ai ministri le proprie conclusioni.