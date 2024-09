Reggio Calabria, finisce con l'auto in un burrone: morto pensionato

Un pensionato di 66 anni, Claudio Marcello Marra, é morto dopo che l'automobile sulla quale viaggiava é finita, per cause in corso d'accertamento, in un burrone.

L'incidente é avvenuto ad Ortì, frazione pedemontana di Reggio Calabria.

La vettura coinvolta nell'incidente é stata raggiunta, non senza difficoltà, dai vigili del fuoco, che hanno provveduto ad estrarre dall'auto il cadavere di Marra. Sul posto anche gli agenti della polizia locale.

Del pensionato si erano perse tracce da stamattina. I familiari, preoccupati per la sua sorte, avevano telefonato al 112, facendo scattare le ricerche che a distanza di alcune ore hanno portato al ritrovamento della vettura con all'interno il corpo senza vita di Marra.