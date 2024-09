Il vescovo di Ragusa alla Sagra della vendemmia a Pedalino

Ha aperto i battenti con un grande successo in termini di presenze la 36esima edizione della Sagra della vendemmia tuttora in fase di svolgimento a Pedalino, frazione di Comiso. Ieri sera, dopo la straordinaria presenza dei tamburi imperiali di Comiso, che hanno reso più solenne la parte iniziale della manifestazione, è stato il vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, a benedire i presenti alla kermesse. Il vescovo si è detto compiaciuto per il fatto di essere stato invitato.

“Per me è un po’ come tornare a casa – ha spiegato mons. La Placa – perché qui ho già tenuto la mia visita pastorale e dunque ho avuto modo di intrecciare relazioni all’insegna della cordialità con la maggior parte dei residenti. Ringrazio il parroco, mons. Salvatore Burrafato, per l’accoglienza, e naturalmente il sindaco Maria Rita Schembari e tutti i rappresentanti dell’organizzazione che mi hanno voluto fare partecipe della bellezza e della suggestione di questa festa di popolo”.