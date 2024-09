Controlli a Catania, multati due parcheggiatori abusivi in via Dusmet e Gambino

Anche in quest’ultimo fine settimana di settembre, appena trascorso, sono stati i controlli interforze previsti con ordinanza del Questore di Catania, in attuazione delle direttive del Ministro dell’Interno e secondo quanto concordato in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica tra il Prefetto di Catania e i vertici delle Forze di polizia.

È stata pianificata una capillare attività di vigilanza sul territorio, come condiviso durante il tavolo tecnico tenutosi in Questura con tutte le forze di polizia, con l’obiettivo di assicurare maggiore attenzione alle zone particolarmente frequentate in questo periodo.

Quest’intensa azione di controllo ha permesso di sanzionare diversi automobilisti e motociclisti indisciplinati, multati prevalentemente per giuda senza casco, senza assicurazione e senza la prevista revisione periodica e, nei casi previsti dalla legge, sono stati disposti i relativi fermi amministrativi dei veicoli. Buona parte delle contestazioni sono state effettuate per prevenire e contrastare fenomeni di “sosta selvaggia”.

Ancora un giro di vite al tedioso fenomeno dei parcheggiatori abusivi che, anche in questo fine settimana sono stati sorpresi ad esercitare l’attività senza autorizzazione; sono stati multati un 52enne catanese, trovato in via Gambino e un 63enne pregiudicato catanese, in via Dusmet. Per questi è scattato anche il sequestro del denaro in loro possesso, considerato provento dell’attività illecita.

SERIE D - GIRONE I - 4^ GIORNATA - 29/0

Acireale - Nuova Igea Virtus 0-2

Akragas - Sancataldese 1-0

Enna - Scafatese 1-2

Licata - Castrumfavara 2-1

Paterno' - Locri 2-1

Reggina - Ragusa 1-0

Sambiase - Nissa 1-1

Siracusa - S. Agata 3-0

Vibonese - Pompei 4-3

CLASSIFICA: Scafatese 12 punti; Reggina, Siracusa 9; Paternò 8;

Sambiase, Vibonese 7; Locri, Pompei, Nuova Igea Virtus 6; Enna 5;

Acireale, Castrumfavara, Licata 4; Akragas, Nissa, Sancataldese 3;

Ragusa 2; Sant'Agata 1.

PROSSIMO TURNO - 5^ GIORNATA - 06/1

Castrumfavara - Vibonese

Locri - Nissa

Nuova Igea Virtus - Akragas

Pompei - Siracusa

Ragusa - Licata

Reggina - Acireale

Sancataldese - Sambiase

Scafatese - Paterno'

S. Agata - Enna