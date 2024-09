Acate, al Castello dei Principi di Biscari l'anteprima di Ibla Buskers 2024

A volte ritornano. Sono gli eventi che riaccendono i riflettori mai spenti sul Castello dei Principi di Biscari, il principale polo d’attrazione turistica di Acate che non ha nulla da invidiare ai manieri più noti della Sicilia. Mercoledì 2 ottobre, dalle 19, il suo portone sarà aperto gratuitamente ai visitatori per l’anteprima di Ibla Buskers ’24, la festa degli artisti di strada, che come il Giro d’Italia o il Tour de France, quest’anno “si è allargata”, non partendo dal quartiere antico di Ragusa.

Giocolieri, teatro di strada e musiche afrobeat richiameranno nel sontuoso edificio di fine Quattrocento il pubblico delle grandi occasioni: “Una novità assoluta per Acate, una straordinaria manifestazione che mette in luce il nostro Castello e che gratifica tutta la nostra comunità”, ha più volte ribadito il sindaco Gianfranco Fidone che non si è fatto scappare l’opportunità offerta dal Libero Consorzio di Ragusa e dai responsabili dell’associazione Edrisi, felicissimi di “esportare” arte e cultura fuori dal capoluogo ibleo.

L’anteprima di Ibla Buskers continuerà la tradizione degli eventi da incorniciare che si sono susseguiti, con le amministrazioni comunali che si sono avvicendate, a partire dal 2001. Nel settembre di quell’anno, pochi giorni dopo l’attentato alle Torri Gemelle, in occasione della serata organizzata dall'Ordine degli Ingegneri di Ragusa per il 46° Congresso Nazionale, il piano nobile del Castello ospitò infatti una cena di gala con quasi 900 invitati, presente Cesare Romiti.

Tre anni dopo, era il mese di dicembre 2004, vi si tenne “Rosso di Sicilia”, la terza rassegna delle produzioni vinicole siciliane a bacca rossa, con Il Ghota dell’enogastronomia siciliana e il concerto di Francesco Cafiso.

E’ lunga la lista di celebrità e personalità che hanno visitato negli ultimi anni il Castello dei Principi di Biscari di Acate da quando il Comune ne acquistò una parte e lo salvò del degrado: tra i più noti gli attori Michele Placido ed Edwige Fenech (per il conferimento della cittadinanza onoraria) Lucio Dalla, Vittorio Sgarbi, Folco Quilici e Renato Balestra, il quale nel settembre del 2013 si soffermò, per un breve omaggio, anche nella sala dedicata a Salvatore Licitra, il tenore di origini acatesi, che non fece in tempo a cantare davanti al “suo” popolo, vittima due anni prima di un tragico incidente della strada a Donnalucata.