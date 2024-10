Ciclone in avvicinamento, in arrivo 4 giorni di maltempo

L'inizio ottobre è caratterizzato da una perturbazione atlantica in avvicinamento all'Italia che porterà nuovamente 4 giorni di maltempo. E' quanto conferma Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. "Nelle prossime ore - afferma - assisteremo ad un primo peggioramento con piogge tra Liguria e Toscana e poi, dalla sera, anche verso la Pianura Padana. Sul resto del Paese il tempo sarà in prevalenza soleggiato con massime che raggiungeranno i 27-29°C al Sud e 25°C a Roma". Domani, mercoledì 2 ottobre, il ciclone investirà lo Stivale: sin dal mattino sono previste piogge autunnali sul centro nord, in particolare tra Toscana e nord ovest e in successiva estensione verso il nordest. "I fenomeni più intensi sono attesi sul Triveneto - sottolinea Tedici - con cumulate di pioggia superiori anche ai 100 mm in 24 ore". Al Sud, invece, il sole e i venti meridionali associati al ciclone spingeranno le massime fino a 31°C a Bari, Catania e Siracusa. Giovedì 3 si raggiungerà il clou del maltempo, con piogge e temporali intensi in espansione anche verso il meridione. Al mattino i fenomeni più importanti sono attesi sul nordo vest e in Sardegna, in rapido movimento verso levante. Già dalla tarda mattinata non è escluso un forte temporale su Roma con piogge su quasi tutta l'Italia eccetto tra Calabria e Sicilia dove le temperature saliranno fino a 33°C. Infine venerdì non sono escluse piogge intense anche in Emilia Romagna, Friuli e su buona parte del versante adriatico. Probabili schiarite al nord ovest e Sardegna e diffuso calo delle temperature. "La neve - conclude Tedici - potrebbe cadere sulle Alpi e sull'Appennino settentrionale oltre i 1700-1800 metri".

Nel dettaglio- Martedì 1. Al nord: nubi in aumento, piovaschi intermittenti. Al centro: molte nubi, occasionali piogge. Al sud: soleggiato e più caldo.

- Mercoledì 2. Al nord: maltempo in arrivo. Al centro: cielo coperto, rovesci in Toscana; ventoso. Al sud: soleggiato e moltocaldo per il periodo.-

Giovedì 3. Al nord: maltempo; ventoso. Al centro: maltempo;v entoso. Al sud: peggiora con piogge e temporali; ventoso.Tendenza: maltempo venerdì, migliora sabato al nord e ovunque domenica.