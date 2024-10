Comune di Acate, finito il rapporto di fiducia: il sindaco Fidone manda a casa due assessori

Fulmine a ciel sereno al Comune di Acate. Il sindaco, Gianfranco Fidone ha revocato gli incarichi assessoriali a Giuseppe Raffo e Matilde Bevilacqua (nella foto), titolari rispettivamente delle deleghe allo Spettacolo, Cultura e Pubblica Istruzione e di Polizia Municipale, Pari Opportunità, Personale e Randagismo. Il primo è stato in carica sin dall’insediamento della Giunta, la seconda era subentrata a Lucia Carnemolla soltanto lo scorso mese di giugno.

Nella sua determina il primo cittadino richiama alcuni pronunciamenti dei Tribunali amministrativi regionali di Marche e Lazio “sul rapporto di fiducia tra il sindaco e gli assessori”, sottolineando che la coesione e l’unità della compagine assessoriale sono fattori di prioritaria importanza e rinvia a “successive valutazioni la reintegrazione della Giunta”.

Fidone ha trattenuto per sé le deleghe finora detenute da Raffo e Bevilacqua.

La giunta acatese è ora composta, oltre che dal sindaco, dal suo vice Gianfranco Ciriacono (Servizi Sociali e Agricoltura) e dagli assessori Daniele Gallo (Ambiente e Lavori Pubblici) e Dafne Lantino (Sport e Turismo).

La parola passa ora al Consiglio comunale che verificherà lo stato di salute della maggioranza: in aula l’opposizione, il “Gruppo Caruso”, dispone di soli quattro consiglieri.